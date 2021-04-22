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Общество22 апреля 2021 16:30

Мэр Краснодара рассказал о планах на кинотеатр «Болгария»

Здесь будет молодежный центр
София ФОМЕНКО
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Мэр Краснодара Евгений Первышов в эфире радио "КП"-Кубань"

Мэр Краснодара Евгений Первышов в эфире радио "КП"-Кубань"

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Прямо сейчас в Краснодаре перепрофилируют знаменитый кинотеатр «Болгария». В планах администрации сделать из него многофункциональный центр для молодежи с разными площадками. После капитального ремонта здесь будут два зала для концертов и кино, коворкинг-студия и студия звукозаписи.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

- Сейчас мы выделили деньги на реконструкцию этого объекта. В наших планах, чтобы «Болгария» стала молодежным центром с разными функциональными площадками и работала именно для молодежи, - рассказал мэр в эфире на радио «КП»-Кубань».