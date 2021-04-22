В Атамани откроют сезон рисунками на вине и лепкой из глины

Фото: https://gdkeisk.krd.muzkult.ru/Ataman

С 8 по 10 мая этнографическая станица Атамань приглашает гостей отметить День Победы с казаками. Сотрудники центра приготовили насыщенную программу. Гостей приглашают посетить интерактивное пространство «Тамань в годы Великой Отечественной войны» и посмотреть военно-патриотический фильм в кинотеатре «Поглазейня». Также вы можете увидеть обстановку и предметы казачьего быта, посмотреть выставку работ кубанских художников «Казачья доблесть», прогуляться по улочкам станицы и сфотографировать морские пейзажи.

Кроме того, для всех гостей с 8 по 10 мая действует акция «Облик Победы»: пришедшему в военной форме (или пилотке) 50 % скидка на входной билет!

А еще мастера выставочного комплекса проведут для посетителей прикладные и ремесленные мастер-классы. Вы сможете сделать свечи из вощины, порисовать вином, изготовить травяной оберег, расписать пряник, выполнить своими руками посуду из глины или сплести куклу-оберег для вашего дома.

Записаться на праздник в Атамани можно по телефону: 8 (988) 350-31-22