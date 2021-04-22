1872 жителей Кубани отправили заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

До конца заявочной компании - 5 дней

1872 заявки поступили от Краснодарского края на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Краснодарский край вошел в ТОП-5 регионов России по активности подачи заявок на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России», заняв 5 место во всероссийском рейтинге, и стал первым по активности жителей от Южного федерального округа.

- На сегодняшний день мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет –27% и от 36 до 40 лет – 26%. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет – 17%, от 26 до 30 лет – 12%, от 46 до 55 лет – 11%, а от 18 до 25 лет – 7%. В основном регистрируются на конкурс мужчины – 73%, заявивших об участии женщин – 27%», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Отметим, что до конца заявочной кампании остается 5 дней. Регистрация на конкурс закроется 26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф.