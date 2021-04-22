В Краснодаре появится памятник изобретателю телевидения и первому ректору Кубанского политеха Борису Розингу

Фото: мэрия Краснодара В Прикубанском округе Краснодара также должна появиться улица имени Бориса Розинга

В Краснодаре установят памятник известному русскому ученому, вошедшему в историю с изобретением телевидения, - Борису Ройзингу, сообщает пресс-служба администрации города.

Решение об этом принято на очередном, двенадцатом заседании городской Думы.

- Памятник установят на улице Красной, 135, рядом со входом в учебный корпус КубГТУ, чтобы все жители Краснодара знали, что в нашем городе жил и работал этот всемирно известный ученый, - сказал мэр города Евгений Первышов.

В Екатеринодар Борис Розинг приехал в 1917 году и сразу же стал активным участником создания Кубанского политехнического института. В 1920 году Борис Розинг возглавил в Екатеринодаре физико-математическое общество.

Борис Розинг первым изобрел механизм воспроизведения телевизионного изображения и сформулировал основной принцип устройства и работы современного телевидения