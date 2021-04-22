В Краснодарском музее имени Коваленко откроется выставка авторских кукол «Посмотри жизни в глаза»

Фото: пресс-служба музея им. Коваленко

Выставку авторских кукол работ разных мастеров со всего мира в Краснодарском художественном музее им. Коваленко представит коллекционер, художница, меценат Светлана Пчельникова.

В экспозиции собраны более 100 работ из проекта «Шокирующие куклы».

- Каждая из работ идет вразрез с исторически сложившимися стереотипами куклы только лишь как игрушки и позитивного объекта для любования. Они - полноценная часть современного искусства, - рассказывают организаторы выставки.

Светлана Пчельникова является президентом Российского клуба коллекционеров кукол. Она также член Британской кукольной ассоциации и почетный член Американского союза кукольных клубов.