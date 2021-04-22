Два корпуса краевой больницы №1 в Краснодаре сдадут осенью 2022 года

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Строительство двух корпусов краевой больницы №1 им. С.В. Очаповского в Краснодаре планируют завершить в июле 2022 года. Работы на объекте ведутся с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации края

- Важно не отставать от графика и завершить работы вовремя. Сейчас больнице не хватает площадей для оказания высокотехнологичной помощи, - отметила, посетив объект вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Анна Минькова.

Начать заселять корпуса начнут в ноябре 2022 года.

Строительство включает возведение рентгенодиагностического и лечебно-диагностического корпусов. А также 4-этажной трансформаторной подстанции с дизельными электростанциями.

- В рентгенодиагностическом корпусе мы установим самые современные аппараты МРТ, КТ, маммографы, ангиографические системы, - сказал главврач ККБ №1 Владимир Порханов.

Оборудование уже заказано и едет в Краснодар.