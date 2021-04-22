Пресс-служба Сочи вышла в финал международного конкурса «Пресс-служба года»

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Пресс-служба администрации Сочи вышла в финал международного конкурса «Пресс-служба года». Об этом сообщает администрация Сочи.

Финалистами также стали пресс-службы Ленинградской АЭС и Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Заявки конкурсантов жюри оценивало по нескольким важным критериям, это, в том числе, - нестандартный подход к информированию граждан, использование современных инструментов коммуникации, организацию pr-акций.

- Мы стараемся задействовать все возможные формы работы и количество источников информирования, активно развиваем соцсети, стараемся реагировать в профессиональном плане на все новые тренды, – отметила Кристина Мруг, начальник управления информации и аналитической работы администрации Сочи.

Победители конкурса «Пресс-служба года» определятся 28 мая в Москве на конференции «Эффективная пресс-служба».