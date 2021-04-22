Вратарь «Краснодара» и сборной России Сафонов впервые станет отцом

Матвей с супругой Анастасией Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов впервые станет отцом. Вместе с супругой Анастасией они ждут первенца уже в этом году.

- Насколько мне известно, роды запланированы на лето, – говорит «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией. – Я слышала, что ребята ждут девочку.

Будущие родители эту информацию никак не комментируют. Уже несколько месяцев они практически не появляются в социальных сетях. Матвей и Анастасия ограничиваются редкими публикациями снимков с матчей и тренировок ФК «Краснодар».

Подписчики девушки в Инстаграме отметили, что на последних кадрах Анастасия часто появлялась в одежде стиля оверсайз. Они предположили, что так супруга Матвея прикрывала растущий животик.

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