Суд начал процедуру банкротства производителя обуви в Новороссийске «Брис-Босфор»

Краевой Арбитражный суд начал процедуру банкротства в отношении известного производителя обуви в Новороссийске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Арбитражный суд Краснодарского края начал процедуру банкротства в отношении производителя обуви в Новороссийске - ООО «Брис-Босфор». Контролировать процесс банкротства будет Игорь Хилько. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Примечательно, что именно председатель совета директоров компании «Брис-Босфор» Вячеслав Зыков на одной из прямых линий с президентом РФ Владимиром Путиным коснулся темы бесконечных проверок бизнеса силовыми ведомствами.

Рассмотрение дела о банкротстве начнется 20 октября 2021 года.

В феврале 2019 года ЦБ начал проверку основного кредитора «Брис-Босфор» - банка «Восточный».

В компании выявили проблемы с корпоративными кредитами в банке, а также зафиксировали признаки вывода активов. В число фигурантов проверки ЦБ вошел и бизнесмен Вячеслав Зыков.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Владимир Путин - предпринимателю из Новороссийска: Ищем возможности для благоприятного делового климата

Глава государства ответил на вопрос бизнесмена в прямом эфире (читать далее)