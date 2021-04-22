Суд в Краснодаре взыскал с бывшей чиновницы Россельхознадзора неподтвержденные 200 тыс. рублей

Экс-сотрудница Россельхознадзора в Краснодаре купила квартиру на доходы, не отраженные в декларации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прикубанский суд Краснодара взыскал с бывшей чиновницы Россельхознадзора не подтвержденные в декларации доходы при покупке недвижимости. Иск был подан краевой прокуратурой, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи прокуратуры установили, что чиновница вместе с мужем купила в Краснодаре квартиру за 4 млн рублей.

- Разница в размере понесенных расходов от общей суммы полученных за три предшествующих сделке года доходов составила более 200 тыс. рублей, - отмечают в ведомстве.

Прикубанский районный суд Краснодара вынес решение о взыскании с ответчиков разницу незадекларированного дохода.