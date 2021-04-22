Минстрой РФ одобрил сокращение в Сочи строительства многоквартирных домов

В Сочи ограничение на многоэтажное строительство начнет действовать с 1 июля 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минстрой и ЖКХ России поддержало решение властей Сочи сократить на два года выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Условия будут действовать, пока в городе не разработают и утвердят генеральный план. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Волков.

По мнению чиновника, решение властей продуманное и, соответственно, оправданное

- Сочи - сложная агломерация, огромный город, протянувшийся более чем на 100 км, с непростой градостроительной судьбой, и, конечно, в какой-то момент, как в любом крупном проекте, нужно взять паузу, осмотреться и подтянуть отстающие элементы - сказал Волков ТАСС.

После утверждения Генерального плана Сочи строить многоквартирные дома на курорте можно будет лишь условии комплексного развития территории.