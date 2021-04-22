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Общество22 апреля 2021 22:15

Вечером 23 апреля в Краснодаре трамваи №4, 5, 7, 8 изменят маршрут

Это связано с ремонтом путей по ул. Железнодорожной в краевом центре
Инна БОРИСОВА
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В Краснодаре 23 апреля с 21.00 четыре трамвая изменят свои маршруты

В Краснодаре 23 апреля с 21.00 четыре трамвая изменят свои маршруты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре 23 апреля с 21.00 трамваи №№ 4, 5, 7, 8 изменят свои маршруты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Схема движения трамваев изменится из-за капитального ремонта пути по ул. Железнодорожной, уточнили в мэрии.

- Все работы работники КТТУ ведут ночью, днем маршруты будут прежними. Просим пассажиров быть внимательными и заранее планировать поездки, - сказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.