Вечером 23 апреля в Краснодаре трамваи №4, 5, 7, 8 изменят маршрут

В Краснодаре 23 апреля с 21.00 четыре трамвая изменят свои маршруты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре 23 апреля с 21.00 трамваи №№ 4, 5, 7, 8 изменят свои маршруты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Схема движения трамваев изменится из-за капитального ремонта пути по ул. Железнодорожной, уточнили в мэрии.

- Все работы работники КТТУ ведут ночью, днем маршруты будут прежними. Просим пассажиров быть внимательными и заранее планировать поездки, - сказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.