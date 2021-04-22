Улицы Рашпилевская и Красноармейская в Краснодаре станут пешеходными по выходным и праздникам

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре еще две улицы, кроме Красной, станут пешеходными в выходные и праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В рамках проекта «Семь улиц» еще два участка дорог краевого центра станут пешеходной зоной уже с вечера пятницы 23 апреля до вечера воскресенья 25 апреля, - уточнили в мэрии.

Пешеходам дадут возможность прогуляться по Рашпилевской - от ул. Чапаева до ул. Мира, и улице Красноармейской - от Гоголя до Длинной

Некоторые ограничения будут действовать также на участке ул. Орджоникидзе - от Рашпилевской до Октябрьской. Здесь установлены запрещающие знаки, которые не касаеются транспорта жильцов и спецтехники.