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Происшествия23 апреля 2021 3:03

В Адыгее двое полицейских шантажом вымогали у местной жительницы 87 тыс. рублей

Стражи порядка требовали денег с женщины за недоказанное хищение
Инна БОРИСОВА
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В Адыгее два сотрудника полиции подозреваются в вымогательстве денег

В Адыгее два сотрудника полиции подозреваются в вымогательстве денег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее два сотрудника полиции подозреваются в вымогательстве денег у местной жительницы с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея.

Женщине поступили на банковскую карту 37 тыс. рублей с карты отца одного из подозреваемых. Она обналичила деньги, решив, что это соцвыплата. Полицейские стали шантажировать женщину, доказывая ей, что она похитила деньги с карты. Подозреваемые предложили потерпевшей якобы не возбуждать против нее уголовное дело и откупиться за 87 тыс. рублей.

- Приехав к женщине на служебном автомобиле, подозреваемые были задержаны при передаче им денег. Задержание проводили сотрудники УФСБ по Республике Адыгея, - сообщает пресс-служба республиканского следственного комитета.

Криминал