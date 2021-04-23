В Адыгее двое полицейских шантажом вымогали у местной жительницы 87 тыс. рублей

В Адыгее два сотрудника полиции подозреваются в вымогательстве денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее два сотрудника полиции подозреваются в вымогательстве денег у местной жительницы с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея.

Женщине поступили на банковскую карту 37 тыс. рублей с карты отца одного из подозреваемых. Она обналичила деньги, решив, что это соцвыплата. Полицейские стали шантажировать женщину, доказывая ей, что она похитила деньги с карты. Подозреваемые предложили потерпевшей якобы не возбуждать против нее уголовное дело и откупиться за 87 тыс. рублей.

- Приехав к женщине на служебном автомобиле, подозреваемые были задержаны при передаче им денег. Задержание проводили сотрудники УФСБ по Республике Адыгея, - сообщает пресс-служба республиканского следственного комитета.