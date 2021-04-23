В Темрюке восстановили памятник советским воинам

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Памятник советским воинам, освободившим город от фашистов в 1943 году, в поселке Южный Склон под Темрюком долгое время пребывал в запущенном состоянии. В этом году местные власти решили его обновить. Накануне воинское захоронение открыли после реконструкции.

- Работы проводились по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также под Темрюком обновляют захоронения в парке станицы Курчанской. Здесь восстановят большую братскую могилу – 837 советских воинов.

Всего в крае ко Дню Победы планируется реконструировать 27 воинских захоронений и памятников.