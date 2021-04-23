Производство изделий из текстиля на Кубани выросло на 18,5%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Объемы изделий из текстиля, производимых в Краснодарском крае, увеличились. Скачок произошел в пандемийный год. Именно тогда предприятия вывели на конвейеры медицинские маски – потребность в них возросла в разы.

- В регионе во время пандемии закрыли потребность жителей края и медработников в средствах индивидуальной защиты. Масок производить стали больше, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Легкая промышленность входит в число приоритетных отраслей экономики региона. В крае работает система мер государственной поддержки. Например, у предприятий легпрома особые условия для получения займов – деньги предоставляются под 1%.