В Сочи 33 пляжа получили «Голубые флаги»

Фото пресс-службы Сочи

Пляжи в Сочи отметили во всех районах города. 33 прибрежных территории получили «Голубые флаги».

- Экологический знак качества набережным города-курорта присвоили в Копенгагене. Международное заседание проходило в онлайн режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Также в мэрии добавили, что «Голубыми флагами» отмечаются территории с чистым берегом и прибрежными водами, качественной инфраструктурой и доступностью для маломобильных граждан.

- То, что пляжи с «Голубыми флагами» находятся во всех районах курорта, говорит о том, что морской отдых у нас безопасен и комфортен, а сервис качественный на всей береговой полосе. Присуждение международного экологического знака качества для нас престижно и почетно, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Награды в Сочи вручат до старта курортного сезона.