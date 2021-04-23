Ступеньки на Офицерском путепроводе в Краснодаре отремонтируют до 1 июня

Фото: PervyshovEA

В краевом центре начали ремонтировать ступеньки на Офицерском путепроводе. Лестницу обновляют на пересечении с Ростовским Шоссе.

- Ступени построили в 1987 году, с тех пор капитального ремонта здесь не было. Сам путепровод мы привели в порядок ещё три года назад, - написал в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Первышов.

Фото: krd.ru

Проходом пользуется много людей, поэтому он требовал обновления.

- На ступеньках и на пешеходной части поменяют плитку, обновят стенки перехода. Также здесь заменят перила, сделают нормальный удобный подъем-спуск для колясок и велосипедов, - добавили в пресс-службе мэрии.

Все работы по обновлению ступенек планируется выполнить до 1 июня.