ФСБ Адыгеи задержала двух оперативников за мошенничество

Расследование продолжается

Двое полицейских в Гиагинском районе Адыгеи подозреваются в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в СК СК РФ по Республике.

- По данным следствия, с банковского счета отца одного из подозреваемых на карту местной жительницы поступили 37 тысяч рублей. Женщина приняла зачисление за соцвыплату, и потратила деньги. Тогда подозреваемые вызвали ее в отделение уголовного розыска, ввели в заблуждение, сообщив, что распорядившись деньгами она совершила хищение и имеется достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, - сообщили «КП»-Кубань» в ведомстве.

Стоит отметить, что у жертвы, которую выбрали "оборотни в погонах", трое детей, один из которых инвалид.

Фото СУ СК по Республике Адыгея

Оперативники потребовали от женщины 87 тысяч рублей, 37 тысяч из которых они якобы вернут владельцу, а 50 – будет их вознаграждением за непривлечение к ответственности. Многодетная мать согласилась, но сообщила о случившемся в компетентные органы.

- 21 апреля подозреваемые приехали домой к женщине на служебном автомобиле. При передаче денег оперативников задержали сотрудники ФСБ, - добавили следователи.

В отношении двух сотрудников полиции, один из которых занимает руководящую должность, возбуждено уголовное дело.