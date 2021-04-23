В Сочи прокуратура на 8 месяцев сняла с должности замдиректора «Водоканала» за бездействие

Постановление суда вступило в законную силу

В городе-курорте в прокуратуру обратилась местная жительница. Женщина пожаловалась, что сотрудники «Водоканала» отказали в перерегистрации договора холодного водоснабжения в связи со сменой собственника. После чего ведомство внесло представление предприятию. Но руководство продолжило бездействовать.

- Заместитель директора, рассмотрев представление, не устранил выявленные нарушения и не привлек виновных к дисциплинарной ответственности. Он сослался на судебное разбирательство, зная, что решение будет не в пользу «Водоканала». В отношение него возбуждено административное дело за невыполнение законных требований прокурора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По решению суда замдиректора временно сняли с должности. Он не может исполнять свои обязанности 8 месяцев.