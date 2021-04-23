В Краснодаре задержали банду серийных воров из квартир

Сейчас вся команда находится под стражей Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В дежурную часть полиции поселка Калинина обратился местный житель, который рассказал полицейским, что из его дома пропала крупная сумма денег. На место выехали правоохранители и начали расследование. В течение дня с помощью Росгвардии на одной из улиц поселка они задержали трех подозреваемых – двух приезжих из соседних республик мужчин 33 и 35 лет, а также 34-летнего местного жителя. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отделе полиции выяснилось, что задержанная команда причастна к целой серии квартирных краж общей суммой в 800 тысяч рублей.

- В настоящее время следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции Краснодара.

Сейчас мужчины находятся под стражей.