Несколько центральных улиц Краснодара станут пешеходными в выходные

Движение транспорта будет ограничено на улице Рашпилевской от Чапаева до Мира, а также по Красноармейской от Гоголя до Длинной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные и праздничные дни несколько улиц в центре Краснодара станут пешеходными. Это необходимое решение в рамках реализации нового проекта «Семь улиц».

- Постепенно появляются ограничения движения для центральных улиц города по примеру улицы Красной. Два новых участка станут пешеходными уже с вечера 23 апреля, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Движение транспорта будет ограничено на улице Рашпилевской от Чапаева до Мира, а также по Красноармейской от Гоголя до Длинной.

Кроме того, определенные ограничения будут на улице Орджоникидзе от Рашпилевской до Октябрьской. Здесь установили запрещающие знаки. Отметим, что запрет на въезд не коснется машин, чьи хозяева живут в этом месте.