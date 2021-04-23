В "Орленок" приехали больше тысячи детей

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Всероссийский детский центр принял 1100 детей из 28 регионов России. Ребята станут участниками шести тематических программ и масштабных событий празднования Дня Победы.

На пятую смену в «Орлёнок» приехали участники десяти образовательных программ. В их числе: представители военно-патриотических объединений; актив школьного музея Великой Отечественной войны; призёры и победители конкурсов по судомоделированию; ребята, имеющие достижения в области журналистики; певцы и музыканты Международного благотворительного фестиваля «Белая трость»; коллективы детских любительских духовых оркестров; лидеры органов ученического самоуправления.

За три недели мальчишки и девчонки познакомятся с профессиями судостроительной области, узнают о больше о работе экскурсовода, посвятят время музыкальному творчеству, попробуют себя в роли журналистов, освоят азы вожатского мастерства.

В рамках смены пройдёт «Всероссийский сбор военно-патриотических объединений «Победа одна на всех» и внеконкурсная программа в рамках реализации XXV Всероссийского фестиваля искусств «Кинематограф всегда в строю» - дети увидят картины, посвящённые событиям Великой Отечественной войны.

Орлята также станут участниками торжественных мероприятий, приуроченных к 9 мая.

В течение пятой смены загрузка Центра продолжает составлять 75 % от проектной мощности. Действуют правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Заезд и разъезд участников смены проводится одномоментно – в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию.

На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования.

Продолжает действовать запрет на родительский день. Мамы и папы смогут общаться с детьми по телефону. Пятая смена в «Орлёнке» продлится 21 день — с 23 апреля по 13 мая 2021 года.