Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 апреля выросло на 100

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 23 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попало 100 человек, накануне был зафиксирован 101 новый случай. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, Геленджик и Лабинский район, здесь выявили 27, 18 и по семь человек соответственно. Шесть человек с коронавирусом вывили в Анапе. По четыре – в Горячем Ключе, Кавказском и Славянском районах.

- По три пациента прибавилось в Курганинском, Динском и Крыловском. По два – в Мостовском и Белореченском. Единичные случаи зафиксированы в Армавире и Новороссийске, Красноармейском, Темрюкском, Тихорецком, Гулькевичском, Новокубанском, Крымском, Кореновском и Туапсинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что в настоящее время на ИВЛ находятся 55 человек, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.