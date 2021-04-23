Два человека пострадали в ДТП на встречке в Туапсинском районе

Фото с места аварии

ДТП случилось 22 апреля около 18:00 в районе 36-го километра дороги «Джубга-Сочи». Там, 36-летний мужчина за рулем девятки вылетел на встречную полосу на большой скорости и врезался в Daewoo Nexia.

В результате аварии пострадали два человека.

- Водителя отечественного авто госпитализировали, а 39-летнему пассажиру иномарки назначили амбулаторное лечение, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.