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Общество23 апреля 2021 12:10

В Краснодаре появится второй подземный переход

Он будет находиться на улице Московской
София ФОМЕНКО
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Ход работ 23 апреля оценил мэр города Евгений Первышов

Ход работ 23 апреля оценил мэр города Евгений Первышов

В краевой столице с конца апреля начинается строительство второго подземного перехода для новой трамвайной линии. Строительные работы активизировались везде с наступлением солнечной погоды. Со следующей недели стартует подготовка по второму подземному переходу через улицу Московскую. А сейчас продолжается разработка грунта на первой подземке через Петра Метальникова. А скоро тут начнутся и монолитные работы – устройство фундамента и перекрытий.

Сегодня участок проверил мэр Краснодара Евгений Первышов.

— Погода наконец-то сухая и солнечная — работы ведём активно сразу на нескольких участках. На Петра Метальникова роют котлован для будущего подземного пешеходного перехода. Конечно, приходится применять сложные инженерные решения, потому что работаем на большой глубине, — такой комментарий мэр написал в своем тг-канале.

В течение нескольких дней на ремонтном участке улицы Московской установят ограждение, а после начнутся работы с грунтом. При этом на месте ведутся работы с ливневками, устанавливают полотно для будущих трамвайных рельс и переустраивают электропередачи.