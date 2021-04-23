В Краснодаре появится второй подземный переход

Ход работ 23 апреля оценил мэр города Евгений Первышов

В краевой столице с конца апреля начинается строительство второго подземного перехода для новой трамвайной линии. Строительные работы активизировались везде с наступлением солнечной погоды. Со следующей недели стартует подготовка по второму подземному переходу через улицу Московскую. А сейчас продолжается разработка грунта на первой подземке через Петра Метальникова. А скоро тут начнутся и монолитные работы – устройство фундамента и перекрытий.

Сегодня участок проверил мэр Краснодара Евгений Первышов.

— Погода наконец-то сухая и солнечная — работы ведём активно сразу на нескольких участках. На Петра Метальникова роют котлован для будущего подземного пешеходного перехода. Конечно, приходится применять сложные инженерные решения, потому что работаем на большой глубине, — такой комментарий мэр написал в своем тг-канале.

В течение нескольких дней на ремонтном участке улицы Московской установят ограждение, а после начнутся работы с грунтом. При этом на месте ведутся работы с ливневками, устанавливают полотно для будущих трамвайных рельс и переустраивают электропередачи.