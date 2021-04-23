На Кубани в сосисках «Агропродукт» нашли антибиотики

«Хинолоны» - это разновидность антибиотиков Фото: Олег ЗОЛОТО

У кубанского производителя ООО «Агропродукт» сотрудники Южного управления Россельхознадзора нашли остатки лекарств. Об этом стало известно после проверки товара в испытательных лабораториях.

- При исследовании ФГБУ «Краснодарская МВЛ» образца продукции: «Сосиски «Говяжьи» выработанного ООО «Агропродукт» (Динской район) установлено наличие остатков лекарственного препарата, используемого в ветеринарии группы «хинолоны», - сообщается на сайте ведомства.

Отметим, что «хинолоны» - это разновидность антибиотиков.

По итогам проверки у производителя отозвали декларацию соответствия и выписали предписание по устранению нарушений. Виновных привлекут к административной ответственности.