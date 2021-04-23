Аэропорты Кубани запустили чат-бот в Telegram для помощи пассажирам

Пассажиры уже начали активно тестировать чат-бот

Чат-ботом @AerodinamikaBot теперь могут воспользоваться пассажиры в аэропортах Краснодара, Анапы и Сочи. Электронный помощник запустили в Telegram. Он позволят не пропустить начало регистрации или посадки на рейс, а встречающим сообщит о прилете и начале выдачи багажа.

- Чат-бот, который разработали специалисты «Аэродинамики», поспособствует снижению уровня информационного шума в рамках проекта «тихий аэропорт», а также нагрузки на контакт-центры аэропортов Краснодара, Сочи и Анапа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Через чат можно запросить любую необходимую информацию по рейсу, для это нужно ввести номер рейса или город. Также через помощника легко получить контакты и оставить обратную связь об обслуживании. Просто нужно следовать инструкциям в мессенджере.