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Общество23 апреля 2021 12:42

Яхтенный порт в Геленджике начнет принимать первые суда в 2022 году

При этом окончание строительных работ намечено на 2026 год
София ФОМЕНКО
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Первая очередь сможет принять 100 яхт

Первая очередь сможет принять 100 яхт

Фото: Евгения ГУСЕВА

Яхтенная марина Геленджика начнет принимать суда в третьем квартале 2022 года. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства курортов и туризма Краснодарского края.

- Капитальные причалы марины начнут строить в 1-м квартале 2022 года. Первую очередь плавучих понтон должны открыть в 3-м квартале 2022-го. Полностью строительство марину должны завершить в 2026 году. Но первых клиентов начнут принимать уже с третьего квартала 2022 года, - отметили в пресс-службе.

Также известно, что первая очередь будет состоять из 100 мест. Сейчас заканчивается строительство федеральной части проекта – волнозащитных сооружений. После окончания этих работ порт сможет принять морские суда любого размера с осадкой не больше 5,6 метров.