Яхтенный порт в Геленджике начнет принимать первые суда в 2022 году

Первая очередь сможет принять 100 яхт Фото: Евгения ГУСЕВА

Яхтенная марина Геленджика начнет принимать суда в третьем квартале 2022 года. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства курортов и туризма Краснодарского края.

- Капитальные причалы марины начнут строить в 1-м квартале 2022 года. Первую очередь плавучих понтон должны открыть в 3-м квартале 2022-го. Полностью строительство марину должны завершить в 2026 году. Но первых клиентов начнут принимать уже с третьего квартала 2022 года, - отметили в пресс-службе.

Также известно, что первая очередь будет состоять из 100 мест. Сейчас заканчивается строительство федеральной части проекта – волнозащитных сооружений. После окончания этих работ порт сможет принять морские суда любого размера с осадкой не больше 5,6 метров.