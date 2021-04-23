Олимпиада и горные курорты сделали бюджет профицитным

Олимпиада, новые объекты к ней и развитие горного кластера помогли Краснодарскому краю войти в топ-пять российских регионов по размеру профицита - наравне с такими традиционными лидерами, как Москва, Ямал, Тюменская область или Сахалин. Собственные доходы бюджета Краснодарского края с 2015 года лет выросли в 1,6 раза.

Такие данные содержатся в исследовании Института стратегических коммуникаций, который проанализировал экономический эффект для бюджетов России, края и Сочи от освоения горного кластера и создания горнолыжных курортов.

Эффект от притока олимпийских инвестиций отчетливо проявился в виде поступлений в бюджет региона, которые ежегодно увеличивались на 5 - 7%. Драйвером собственных доходов бюджета стали налоги на доходы физлиц и на прибыль, говорится в исследовании

Появление современной инфраструктуры и уникальных туристических объектов привело к тому, что уже в 2016 году бюджет региона был впервые за несколько лет утверждён с профицитом. В 2018 году дефицит упал до пятилетнего минимума (420 млн рублей). Собственные доходы бюджета Краснодарского края с 2015 года лет выросли в 1,6 раза.

Макроэкономические показатели, изученные экспертами «Инстраткома», также радуют: в частности, ВРП (валовый региональный продукт) Краснодарского края с 2014 по 2019 годы вырос на 44% и составил 2,6 трлн рублей, что является беспрецедентным показателем для российского субъекта.

По данным Росстата, промпроизводство в регионе, начиная с 2015 года, ежегодно росло более чем на 4%, и эта ощутимая динамика прервалась только в 2020 году на фоне пандемии.

В 2019 году в Сочи малый бизнес составлял 80% от всех предприятий курорта. Происходил ежегодный прирост представителей малого и среднего бизнеса в среднем на 5% каждый год.

В 2020 году, несмотря на кризис, все основные источники доходов бюджета показали положительную динамику. К 2025 году власти Кубани планируют увеличить доходы регионального бюджета до 450 млрд рублей. Также благотворно развитие горного кластера повлияло на транспортную и гостиничную инфраструктуру, доходы населения, интерес застройщиков к региону.

Согласно подсчётам авторов исследования, общий доход региона от их строительства составил 1,7 трлн рублей. При этом ещё 2,7 трлн рублей регион и его жители получили от созданной вокруг инфраструктуры и развития смежного сервиса.

- Высокая рентабельность сочинского горнолыжного кластера обеспечивается благодаря непрекращающейся работе над инфраструктурой и качеством сервиса. Сейчас ведется работа по объединению всех горнолыжных курортов в единую зону для катания и действия единого ски-пасса. На мой взгляд, такое решение повысит комфорт для туристов и окажет кумулятивный эффект на поступления в бюджет, - говорит политолог Ольга Грабовец.

Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов - независимый фонд, с 2004 года специализирующийся на исследовательской и проектной деятельности в области современных гуманитарных технологий.