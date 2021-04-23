58 километров дорог обновят в Темрюкском районе в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Темрюкском районе в 2021 году впервые обновят свыше 58 км асфальтированных и гравийных автодорог. На местности приведут в порядок сразу три участка трассы и 36 улиц в селах.

Рабочие обновят участки двух трасс общей протяженностью в 17,4 километров. Первые два - между поселками Стрелка и Прогресс. Третий – на трассе от поселка Сенной до станицы Тамань.

Кроме того, порядок на дорогах обещают навести в Ахтанизовском, Вышестеблиевском, Голубицком, Запорожском, Краснострельском, Курчанском, Новотаманском, Сенном, Старотитаровском, Таманском и Фонталовском сельских поселениях. Здесь улучшения асфальта ждут 19,2 километра, а также выровняют 22 километра гравийных дорог.

Отметим, что с 2015 года в Темрюкском районе отремонтировали 430 асфальтированных и гравийных дорог.