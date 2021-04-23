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Происшествия23 апреля 2021 15:13

17-летний житель Кубани погиб, потому что помял папину машину

Парень не решился рассказать об аварии своему отцу-военному на пенсии
София ФОМЕНКО
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21 апреля студент второго курса Лабинского сельскохозяйственного техникума Константин взял папин Mitsubishi Pajero, чтобы покататься. В какой-то момент он не рассчитал скорость, врезался в бордюр и помял машину. Сказать об этом отцу (военному на пенсии) парень не решился.

Согласно источнику Baza, он впал в дикое уныние и покончил с собой. Тело парня нашла на следующий вечер его бабушка.

- Факт смерти человека подтверждается, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

ЧП