Прокуратура займется вопросом массовой гибели рыбы в Ейском лимане

Одна из предполагаемых причин - загрязнение водоема Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В апреле 2021 года массово стали гибнуть рыбы в Ейском лимане Азовского моря. Мертвые тушки стали всплывать в месте гидротехнических сооружений. Обычно такое происходит из-за сильных загрязнений, потому прокуратура края взялась за проверку.

- К проведению проверки привлечены специалисты Азово – Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово - Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Южного регионального управления Росприроднадзора, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, началась и доследственная проверка по статье «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов». Специалисты дадут оценку ситуации и составят дальнейший план действий.