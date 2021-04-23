Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем местного самоуправления

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

23 апреля в Краснодарской филармонии имени Пономаренко прошел праздник День местного самоуправления. В нем приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко и главы районов.

– В послании Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что для России нет важнее задачи, чем ее внутреннее развитие, решение социальных проблем и улучшение качества жизни людей. Без вашего участия эту задачу решить невозможно. Благодарю вас за вашу неустанную активность, - поздравил сотрудников губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Действительно, местное самоуправление – первая инстанция (кроме гугла), куда люди идут со своими проблемами в первую очередь. В крае в таких структурах работает около 25 тысяч служащих.