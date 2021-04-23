В ЕР обозначили ключевые тезисы предвыборной программы

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

Программа «Единой России» основана на тезисах, представленных президентом в Послании Федеральному собранию. В качестве приоритетных направлений выбраны экология, соцсфера, улучшение медобслуживания, газификация России и другие важные задачи.

Единороссы намерены провести в регионах широкое общественное обсуждение предвыборной программы. Для сбора данных будут использованы общественные приемные, волонтерские центры и площадки для партийных проектов, пишет «Наш город».

Глава ЕР Дмитрий Медведев отметил важность масштабного обсуждения новой программы на всех уровнях.

«Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение партии», – заметил руководитель партии.

В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что широкое обсуждение программы необходимо провести прежде всего в интересах избирателей. Они должны понимать, как изменится их собственная жизни и жизнь их регионов в результате внедрения этой программы.

Следует отметить, что регионам в программе уделено очень много внимания. Существенная ее часть посвящена инфраструктурным проектам субъектов РФ. Например, улучшению общественного транспорта, строительству новых дорог, возведению многоквартирных домов и другим не менее важным программам.

Единороссы собираются запустить программу обновления парка машин скорой помощи в регионах. Также в партии намерены масштабировать закупку передвижных медицинских комплексов и школьных автобусов. В приоритете будет поставка этой техники в отдаленные субъекты РФ. В настоящее время единороссы работают над созданием карты потребностей регионов в подобных транспортных средствах. Еще один всероссийский проект ЕР – единый график подключения к газовым сетям.

Также предстоит много работы по изменению трудового законодательства. Как отметил первый заместитель лидера фракции ЕР в Государственной думе Андрей Исаев, в ближайшие 5 лет предстоит внедрить электронный документооборот, а также определиться с юридическим статусом самозанятых.

Как сообщает официальный партийный «Единой России», поддержку президента получили многие проекты, предложенные партией. Это, например, возврат половины стоимости детских путевок на отдых, поддержка малоимущих беременных женщин и родителей дошкольников.

«В послании президент дал понять, что главная цель – повышение качества жизни людей. И самый главный аспект в этом – продолжительность жизни. Отсюда особое внимание к демографическим вопросам. Это поддержка семей, которые воспитывают школьников. А таких у нас в крае 700 тысяч. И каждый получит финансовую помощь.

Также президент поддержал партийную инициативу о стопроцентной оплате больничных родителям дошкольников. Причем независимо от стажа. Но поддержка ждет не только самых младших жителей и их родителей. Сельские жители, особенно молодежь, улучшат условия жизни. Владимир Путин объявил о дополнительном финансировании библиотек, домов культуры и музеев в селах. Это сократит разницу в культурном развитии городского и сельского населения», - рассказал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.