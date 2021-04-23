МТС запустила онлайн-кинотеатр KION

Новый онлайн-кинотеатр KION стал частью продуктовой экосистемы МТС. Это более 200 ТВ каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью KION стал новый формат контента — киносторис. Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут. Проекты в жанре киносторис, комедии «Афера» и «Отец Сергий».

Подписка на онлайн-кинотеатр KION «Супер» с 20 апреля по 31 августа 2021 года будет стоить 100 рублей в месяц. При этом 100 % платы за подписку вернутся в виде кешбэка в программе МТС Cashback. Его можно потратить на покупку гаджетов и аксессуаров в МТС, оплатить услуги связи или подписки на другие продукты МТС.