Кубанские бизнесмены незаконно вывели 500 миллионов рублей в Казахстан

Сейчас в отношении предпринимателей возбуждены уголовные дела Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В 2017 году российские бизнесмены заключили контракт с агентом из Казахстана на поставку зерна. Общая сумма сотрудничества составила два миллиарда рублей. Кубанские бизнесмены обратились за помощью к банкам, чтобы сделка состоялась. Банки пошли на встречу и предоставили им кредитование, однако зря. 500 миллионов рублей отправились в Казахстан, а вот зерно на родную Кубань так и не попало.

Однако махинации с зерном удалось прекратить благодаря сотрудникам таможни. Сейчас в отношении предпринимателей возбуждены уголовные дела.

- Возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере, -сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.