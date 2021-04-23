На Кубани МЧС объявило экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реках

В случае ЧС нужно звонить «01» (единый телефон спасения), «101» (для сотовых телефонов), а также по номеру 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия МЧС) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае с вечера 23 апреля до конца дня 25 апреля в течении реки Кубань ожидается подъем уровня воды.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, предупреждение о неблагоприятных отметках в водоемах коснется Краснодара, Анапы, Красноармейского, Крымского, Славянского и Темрюкского районов.

Напоминаем, что в случае ЧС нужно звонить «01» (единый телефон спасения), «101» (для сотовых телефонов), а также по номеру 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия МЧС).