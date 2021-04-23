Краснодарец избил и пытался похитить бывшую на 8 марта

Подарком на 8 марта для женщины стал багажник любимого бывшего

Кровавая любовная драма развернулась на улице Красных Партизан в городе Краснодаре 8 марта. 31-летний мужчина спланированно приехал к дому бывшей возлюбленной, увидел ее на улице и отправился в погоню. Женщина пыталась убежать, однако споткнулась и упала, после чего экс-бойфренд взял свою пассию на руки и положил в багажник. Потерпевшая стала кричать, чем еще сильнее разозлила бывшего, и тот стал бить ее по лицу и по голове.

- Обвиняемый нанес не менее 5 ударов рукой в область головы, причинив закрытый перелом носа. Дальнейшие противоправные действия обвиняемого были пресечены очевидцем, который стал снимать происходящее на камеру мобильного телефона и вызвал на место правоохранителей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Экспертиза установила, что женщине был причинен легкий вред здоровью. Следствие оперативно расследовало дело и сейчас уголовные материалы отправились в суд.