Три скоростных катамарана будут курсировать между Геленджиком, Сочи и Новороссийском

До Сочи из Геленджика можно будет доехать за 3,5-4 часа, а стоимость билета будет варьироваться от 800 до 1000 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между Геленджиком, Сочи и Новороссийском возобновилось морское сообщение. Между курортами будет курсировать скоростной катамаран «Комета». До Сочи из Геленджика можно будет доехать за 3,5-4 часа, а стоимость билета будет варьироваться от 800 до 1000 рублей. При этом такая поездка по ее насыщенности пейзажами может вполне восприниматься как туристический маршрут. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Отметим, что со следующего года к поездкам между тремя городами присоединится «Грифон». Одно такое судно стоит 350-400 миллионов рублей.