Площадь сева риса в 2021 году на Кубани составит 120 тысяч гектаров

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Посевная площадь риса может составить около 120 тысяч гектаров в 2021 году. Более 70% всего производства в России осталось именно у нас. Отметим, что в прошлом году не смотря на сильную засуху, собрали около 900 тонн риса. В этом году у региона есть все предпосылки собрать богатый урожай. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Федеральный бюджет отправил 200 миллионов на поддержку рисоводов. В первую очередь деньги пойдут на покупку элитных семян риса, а также подачу и отвод воды, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отметим, что в целом на Кубани хотят посеять 46 сортов культуры. А все основные работы планируют закончить к 20 мая.