Кубань присоединится к Всероссийскому субботнику 24 апреля

Марафон чистоты пройдет по всей России уже в эту субботу

Краснодарский край присоединиться к всероссийскому субботнику, который пройдет по всей стране 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанцы приведут в порядок свои придомовые территории, а также помогут в облагораживании общественных территорий. Очистят пляжи, высадят цветы и деревья.

Каждый муниципалитет разработал собственную программу. Так, в Анапе приведут в порядок пляжи Большого Утриша, Витязево и Благовещенской. Кроме того, субботник пройдет и в поселке Виноградный, в селе Юровка, а также в станице Гостагаевской. В хуторе Иванов под акцией «Сад памяти» высадят саженцы.

Жители Новокубанска отправятся убирать Бароновский парк, а в Тихорецком районе срочного порядка требуют Архангельское, Парковское и Тихорецкое поселения.

В Геленджике субботник пройдет около «Тропы здоровья» и рядом с памятником «Братская могила» в селе Михайловский перевал.

Также субботник будет в Кабардинке, Дивноморске, Новороссийске и, конечно, в Краснодаре.