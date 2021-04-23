На Кубани в летние каникулы откроют 1,5 тысячи детских лагерей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

1,5 тысячи детских лагерей и санаториев примут маленьких гостей на летних каникулах в Краснодарском крае. Об этом стало известно на расширенном заседании краевой межведомственной комиссии по организации отдыха и занятости детей Кубани.

- В прошлом году летняя оздоровительная программа практически не велась, а это значит, что в этом уровень ответственности увеличивается. Загрузка здравниц разрешена на 75%, а краевой бюджет для отдыха детей составит 1,7 миллиард рублей, при этом в муниципалитеты мы отправили 584 миллиона, - отметила заместитель губернатора Анна Минькова.

Также она отметила, что в этом году принято постановление компенсировать 50% затрат на детские путевки. Такая мера в помощь не только семьям с детьми, но и санаториям, ведь в 2020 году такие места оказались в тяжелой ситуации из-за пандемии. В крае на каникулах будут работать 1486 загородных санаториев, а также пришкольных лагерей. Они примут около 252 тысяч детей Кубани, из которых 145 тысяч – малоимущие. Отметим, что палаточные лагеря из-за высоких рисков пока работать не будут.