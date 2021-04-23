В Сочи заработал новый кабинет компьютерной томографии

Кабинет компьютерной томографии открыт в сочинской поликлинике №1 Фото: Василий Вахрин

В сочинской поликлинике №1 на улице Абрикосовой установили новый томограф. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

- Теперь жители одного из густонаселенных микрорайонов Сочи смогут пройти необходимые обследования рядом с домом, - отметила вице-мэр Сочи Елена Канюк.

Кабинет компьютерной томографии был открыт на деньги, выделенные минздравом Краснодарского края. Аппарат разместили в новом блочном здании поликлиники, он сможет обслуживать в день до 30 пациентов.

Прием граждан начнется уже в ближайший понедельник, 26 апреля.