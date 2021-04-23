Зампредседателя ЖСК «Изумруд» и «Алексеевский» в Краснодаре похитил 79 млн рублей у 62 дольщиков

В Краснодаре 36-летний местный житель вместе с подельником увели деньги у 62 дольщиков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре заместитель председателя жилищно-строительных кооперативов «Изумруд» и «Алексеевский» похитил у дольщиков 79 млн рублей. Данные предоставила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По информации следствия, 36-летний местный житель вместе с подельником мошенническим способом обобрали в общей сложности 62 человека.

- Дело растянулось на три года - с 2013 по 2020 год. Мошенники привлекали денежные средства на строительство жилого здания по ул. Рымникской, 13 литер 2 в поселке Российском под Краснодаром, - уточнили подробности в прокуратуре края.

Подельник председателя ЖСК находится в розыске. На имущество обвиняемых наложен арест. Дело отправлено в суд.