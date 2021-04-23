Горнолыжные курорты Сочи принесли в бюджет Кубани прибыль в 30 рублей на 1 затраченный рубль

В разгар горнолыжного сезона горные курорты Сочи принимают до 10-12 тыс. туристов Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

Бюджет Краснодарского края и государственный бюджет с 2014 года получили за каждый вложенный рубль прибыль в 30 рублей от освоения горнолыжного кластера Сочи.

Такие экономические выкладки принадлежат Институту стратегический коммуникаций и соцпроектов, который провел исследование по экономическому эффекту представленных государством инвестиций.

- В качестве исходных данных мы брали информацию из открытых источников, анализировали инвестиции в строительство самих курортов, сведения о доходах бюджета, пассажиропоток и турпоток, динамику изменения в гостиничном бизнесе и состояние малого и среднего бизнеса в самом Сочи, – сообщила руководитель «Инстратком» Екатерина Коварина.

Благодаря Зимней Олимпиаде в Сочи было построено 54 новых объекта, 370 км магистральных дорог, развязок и туннелей, проложено 200 км железнодорожных путей, построены новые вокзал и аэропорт.

Если в олимпийский год в 2014 году Сочи посетило 5 млн туристов, то уже в 2019 году их было уже 6,2 млн человек, что почти на 2 млн больше чем на турецких курортах.