В Краснодаре 24 апреля откроются 16 ярмарок выходного дня вместо 17-ти

На всех ярмарках выходного дня в Краснодаре можно купить продукцию кубанских фермеров и сельхозтоваропроизводителей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Краснодаре 24 апреля традиционно откроются фермерские ярмарки выходного дня. Кроме одной - ярмарка на улице Буденного не состроится из-за торжественных мероприятий, посвященных 30-летию реабилитации кубанского казачества, сообщает мэрия города.

Остальные ярмарки будут работать в обычном режиме - с 8 утра и до 15.00.

- Ярмарки на улицах Одесской и Захарова откроются и в воскресенье, - уточнили в мэрии.

Места расположения фермерских ярмарок выходного дня можно посмотреть на сайте администрации города.