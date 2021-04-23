В Краснодаре 24 апреля откроются 16 ярмарок выходного дня вместо 17-ти

На всех ярмарках выходного дня в Краснодаре можно купить продукцию кубанских фермеров и сельхозтоваропроизводителей
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В Краснодаре 24 апреля традиционно откроются фермерские ярмарки выходного дня. Кроме одной - ярмарка на улице Буденного не состроится из-за торжественных мероприятий, посвященных 30-летию реабилитации кубанского казачества, сообщает мэрия города.
Остальные ярмарки будут работать в обычном режиме - с 8 утра и до 15.00.
- Ярмарки на улицах Одесской и Захарова откроются и в воскресенье, - уточнили в мэрии.
Места расположения фермерских ярмарок выходного дня можно посмотреть на сайте администрации города.