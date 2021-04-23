800 полицейских в Краснодаре на время майских праздников будут охранять порядок в городе

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Полиция Краснодара готовится к предстоящим праздникам 1 и 9 Мая, а также 2 мая. Это день православной Пасхи. Об этом сообщает мэрия города.

- Все запланированные мероприятия должны пройти организованно, без происшествий. Необходимо обеспечить усиленную охрану храмов, кладбищ в поминальные дни, - сообщил начальник управления общественной безопасности Виталий Косенко.

На все время майских праздников, Пасхи и в поминальные дни полицейские переведены на усиленный режим несения службы, - уточнили в мэрии.

Всего в на майские праздники и во время Пасхальных богослужений и Радоницы охранять общественный порядок в Краснодаре будут более 800 сотрудников полиции.