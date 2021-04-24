Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Запас лекарств к курортному сезону подготовили в медучреждениях Кубани. Кроме того, для туристов имеется резервный коечный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

- Медицинские организации подготовились к приему отдыхающих со всей России, - отметили в пресс-службе. – Сделан запас лекарств и сформирован коечный фонд.

На курортах Кубани строго соблюдают эпидемиологическую безопасность в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В местах общего пользования, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту, нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции. В отелях и санаториях постоянно проводится профилактическая дезинфекция. Здравницы обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты.

Для отдыхающих установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, проводится обеззараживание воздуха рециркуляторами.