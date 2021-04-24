Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 24 апреля выросло на 103

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится все меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 24 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попало 103 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Лабинский район, здесь выявили 27, 15 и по семь пациентов соответственно. По шесть человек с коронавирусом обнаружены в Анапе и Геленджике. Пять – в Горячем Ключе, четыре – в Новороссийске, Ейске и Темрюкском районах.

- По 3 новых пациента в Кореновском, Красноармейском, Северском районах. По два случая подтверждено в Выселковском, Динском, Новопокровском районах, по одному – в Армавире, Белореченском, Брюховецком, Калининском, Кущевском, Курганинском, Староминском, Тимашевском, Щербиновском, Крымском районах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что в настоящее время на ИВЛ находятся 46 человек, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.